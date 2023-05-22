“KONYA BELEDİYELERİMİZ HATAY’DA HAKK’IN VE HALKIN RIZASINI GÖZETEREK GECE GÜNDÜZ KOŞTURDU”

Sizler, milletimizin ebedi, ezeli, kardeşliğine asla leke sürmediniz. Rabbim, hepinizden, tüm Hatay halkından razı olsun” diye konuştu.

“KONYA BELEDİYEMİZİ HATAY’A KARDEŞ YAPTIK”

Depremlerin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ilk günden beri Hatay’da hizmet verdiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: “İşte burada bakın kim var, Konya belediyemiz var. Konya belediyemiz depremzedelerimize el salladı mı, parmak salladı mı? Tam aksine dedik ki; sizi oraya kardeş yaptık ve onlar da kardeşlerinin yanına geldiler. Konya belediyemize çok çok teşekkür ediyorum. Burada adımlarını attılar. AFAD aynı şekilde burada seferberliğini yaptı. O da burada aç, açık, kimseyi bırakmadı. Arama kurtarma, yardım, destek, yeniden inşa çalışmalarımızla depremzedelerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. Bakanlarımız haftalar boyunca bu sahadan ayrılmadılar. Milletvekillerimiz, kurum yöneticilerimiz, belediye başkanlarımız 7/24 esasına göre çalıştılar. Sivil toplum kuruluşlarımız, hayırseverlerimiz, gönüllülerimiz geniş bir yelpazede yürüttükleri faaliyetiyle depremzedelerimize yardımcı oldular. Asrın felaketi karşısında asrın dayanışmasını sergileyerek yaralarımızı süratle sarmaya başladık.”

“KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ BURADA FEDAKARCA ÇALIŞTI”

Asya’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Türk Cumhuriyetlerine, gönül coğrafyamızdaki 100 milyonlarca kişinin duasını, desteğini hep yanlarında hissettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Daha önce hiçbir karşılık beklemeden imdadına koştuğumuz kim varsa 6 Şubat depremlerinden sonra hemen hepsi milletimizin yanında oldu. Biz de bu süreçte depremzedelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Depremden en çok yıkıma uğrayan Hatay’ı az önce söylediğim gibi Konya’ya zimmetlemiştik. Konya Büyükşehir Belediyemiz ve diğer belediyelerimiz burada gerçekten fedakarca çalıştılar. Sağ olsunlar. Belediyelerimiz, altyapıdan üstyapıya, aşevlerinden çadır ve konteyner kent kurulumuna kadar her ihtiyacınızda sizlere destek verdiler. Arkadaşlarımız reklam yapmadılar. Şov peşinde koşmadılar. Başkaları gibi buralara poz vermeye, yıkıntılar önünde siyasi nutuk atmaya gelmediler. Sadece Hakk’ın ve halkın rızasını gözeterek, sağ elin verdiğini sol ele duyurmadan gece gündüz koşturdular. Rabbim hepsinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

AŞKAN ALTAY CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Hatay’ı kardeş şehir olarak gördüklerini ve bu düşünceyle ilk günden beri canla başla çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini belirterek, kendilerine her zaman destek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. A.ARAN