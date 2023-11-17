Konya Beyşehir’de Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

17.11.2023 11:19

– Güncelleme: 11:19

Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İbrahim O. (42) idaresindeki 42 AAR 132 plakalı otomobil, Beyşehir Ziraat Odası önünde refüjü aşarak karşı şeritteki Özgür Y’nin (36) kullandığı 42 ZU 253 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki K.Y. (33), K.Y. (11) ve N.A.O. (17) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaynak: AA



