Konya Beyşehir’de Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Son Güncelleme: 21.08.2023 17:31
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü’nün önündeki kavşakta meydana gelen kazada, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı ve Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, ilçe merkezindeki Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü’nün önündeki kavşakta meydana geldi.
Yüksel A. idaresindeki 34 BSY 141 plakalı hafif ticari araç Köprübaşı Caddesi üzerinde seyir halinde iken orman kavşağına geldiğinde aynı istikamette seyreden ve kavşağa dönüş yapmak isteyen Mehmet Emin G. idaresindeki 70 FV 254 plakalı araçla çarpıştı.
Kazada refüje savrulan araçtan yaralı olarak çıkarılan otomobil sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Havva G. ile Zeynep Ç. kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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