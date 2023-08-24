Konya Beyşehir’de trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Son Güncelleme: 24.08.2023 13:43
Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında F.A. idaresindeki hafif ticari araç, kavşağa çıkan başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, kaldırımdaki KGS kamera direğine çarparak durdu. Kazada yaralanan sürücü F.A. ile araçtaki 2 kişi Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
F.A. idaresindeki 42 AJL 588 plakalı hafif ticari araç, Özdilek Caddesi’nde kavşağa çıkan başka bir otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araç kaldırımdaki Kent Güvenliği Sistemine ait (KGS) kamera direğine çarparak durdu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü F.A. ile araçtaki 2 kişi Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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