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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay Öğrencilerle Buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Meram Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Öğrencilere eğitimlerinde başarılar dileyen Başkan Altay, öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen öğretmenlere de teşekkür etti.

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Kasım 23, 2021 08:15
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, okul ziyaretleri kapsamında Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Meram Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

İlk olarak Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmen ve öğrencilerle buluşan Başkan Altay, motor ve mobilya atölyelerini inceleyerek öğrencilerle sohbet etti. Başkan Altay, “Emek, bilgi ve becerilerine şahitlik ettiğim öğrencilerimizi kutluyorum.” dedi.

Daha sonra Meram Anadolu Lisesi’ne geçen Başkan Altay, sınıfları ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle görüştü. Kısa tatil sonrası başlayan eğitimlerde öğrencilere başarılar dileyen Başkan Altay, öğrencilerin donanımlı bir şekilde yetişmesinde büyük öneme sahip olan öğretmenlere de teşekkür etti.
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