Konya Büyükşehir Belediyesi, Bangladeşli İtfaiyecilere Eğitim Verdi

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ortaklığıyla Acil Durum ve Afet Müdahaleleri Eğitim Programı (ADAMEP) kapsamında Bangladeşli itfaiyecilere eğitim verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, ADAMEP kapsamında dünyanın farklı ülkelerindeki itfaiyecileri eğitmeye devam ettiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı KBRN Savunma ve Güvenlik Tugay Komutanlığı, TİKA, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Bangladeş İtfaiye ve Sivil Savunma Eğitim Merkezi ortaklığıyla gerçekleştirilen eğitim programına Bangladeş’in farklı bölgelerinde görevli itfaiye ve kurtarma personeli katıldı.

7 günlük eğitim programında, yangına müdahale, kentsel arama kurtarma, trafik kazasına müdahale, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) ve Uluslararası Afet Yönetimi, olay yeri inceleme konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Eğitim boyunca Türk heyeti, Bangladeş’teki çeşitli itfaiye şubelerine teknik inceleme gezileri gerçekleştirdi.

Bangladeşli itfaiyeciler eğitimlerini başarıyla tamamladı

Teorik ve uygulamalı eğitimleri başarıyla tamamlayan Bangladeş itfaiye personeline başkent Dakka’da düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi.

Törene katılan Türkiye Cumhuriyeti Dakka Büyükelçisi Ramis Şen, Bangladeş ve Türkiye arasında artan iş birliği alanlarına dikkati çekerek iş birliğinin artarak devam edeceğini kaydetti.

Bangladeş İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürü Tuğgeneral Muhammed Main Uddin de Bangladeş ve Türkiye arasındaki derin dostluğun gittikçe arttığını görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından verilen ADAMEP Temel İtfaiye Eğitimi Modülü ile Bangladeş’te yoğun şekilde yer alan tekstil sektörü başta olmak üzere fabrikalarda geçekleşen kimyasal kaynaklı yangınlarda yaşanan can ve mal kayıplarının azaltılması hedefleniyor.