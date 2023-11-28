Konya Büyükşehir Belediyesi Fenni Fırın Ekmek Fabrikası Açıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi Fenni Fırın Ekmek Fabrikası’nın açılışı gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akabe Mahallesi’nde “Fenni Fırın” markasıyla şehre kazandırılan fabrikanın açılışında, “Fenni Fırın’ın şehrin hafızasında önemli bir yeri olduğunu, bu nedenle halk ekmek fabrikasına bu ismi verdiklerini söyledi.

Altay, “Herkesin zihninde adres tarif ederken kullandığı bir simgeydi. Fenni Fırın, 1927’de günün değişen şartlarında şehrin ekmek ihtiyacını karşılamak için Konya Belediyesi tarafından 300 metrekarelik alanda ekmek üretimi için kurulmuş. 1985’te İstanbul Caddesi’nin genişletilmesi sırasında maalesef yıkılmış.” dedi.

Konya modeli belediyecilik anlayışıyla halka hizmet ettiklerini vurgulayan Altay, “Gayemiz Konya’nın su, ulaşım ve ekmekte en ucuz şehir olması. Fenni Fırın da buna çok önemli bir katkı sağlayacak. Türkiye’nin en modern tesislerinden biri oldu.” ifadesini kullandı.