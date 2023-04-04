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KONYA BÜYÜKŞEHİR HATAY’DA DEPREMZEDELERE SU HİZMETİNİ RAMAZAN’DA DA SÜRDÜRÜYOR

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Nisan 4, 2023 07:46
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Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay’da bulunan tatlı su tankerleriyle şebekenin olmadığı ve ihtiyaç duyulan yerlere Ramazan ayında da temiz içme ve kullanma suyu ulaştırıyor.
6 Şubat depremlerinden sonra Hatay’da tahribata uğrayan su ve kanalizasyon şebekesini ayağa kaldırmak için yoğun gayretle çalışan Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için tankerlerle deprem bölgesinde bir günde yüzden fazla sefer yapıyor.
Başta afetzedeler olmak üzere; bölgede çalışan ekipler, çadır kentler, mobil aş evleri gibi ihtiyaç duyulan yerlere temiz içme ve kullanma suyu ulaştıran ekipler, bölge halkından da olumlu tepkiler alıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün su dağıtım ekiplerini gören depremzedeler, bu hizmeti sağlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a ve ekiplere teşekkür ediyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde yaşamın normale dönmesi için altyapı, su temini, lojistik, mobil mutfak, konteyner kent, mobil sağlık araçları gibi çalışmaları sürdürüyor.
H.BİLGİLİ
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