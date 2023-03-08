KONYA BÜYÜKŞEHİR HATAY’DAKİ ÜRETİCİLERİN HAYVANLARINA MUAYENE HİZMETİ VERİYOR

Hatay’da depremden sonra yaşamın normale dönmesi noktasında büyük uğraş veren Konya Büyükşehir Belediyesi, Kırıkhan ilçesine bağlı mahallelerde hayvan yemi dağıtımı ve muayene hizmeti vererek üreticiye desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin yaralı ve yardıma muhtaç hayvanların tedavisinde kullandığı hayvan ambulansı Canbulan’ın da hazır bulunduğu çalışmalarda veteriner hekimler hayvanların muayenesini yaparak sağlık sorunu olanların tedavisini başlatıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, depremin ardından Hatay’a olan desteğini aralıksız şekilde sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ülke tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadığımız bu zor zamanlarda Hatay’da ilk günden itibaren ihtiyaç olan her kademede depremzedelerin yanında olmaya devam ettiklerini söyledi. Türkiye’yi yasa boğan depremlerin hemen ardından Hatay’da Konya’nın tüm kurum ve kuruluşlarıyla yaraların sarılması noktasında devlet-millet dayanışmasının en güzel örneğini sergilediğini kaydeden Başkan Altay, “Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı mahallelerde İlçe Tarım Müdürlüğüyle istişare ederek belirlediğimiz bölgelerde küçükbaş ve büyükbaş hayvanları muayene ederek üreticimize destek veriyoruz” diye konuştu. Hatay’daki hayvan üreticileri için daha önce 10 TIR hayvan yemi desteğinde bulunduklarını hatırlatarak, muayene sırasında da üreticilere yem dağıtımı yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, çalışmalar esnasında Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yaralı veya yardıma muhtaç hayvanlara müdahale aracı olan hayvan ambulansı Canbulan’ın da hazır bulunduğunu vurguladı. Başkan Altay, “Canbulan deprem bölgesinde muayene hizmeti veren veteriner hekimlerimize eşlik ediyor. Veteriner hekimlerimiz hayvanların kontrolünü yaparak sağlık sorunu olduğunu tespit ettikleri hayvanlara gerekli tedaviyi uyguluyor. Tarihimizin en büyük yıkımlarından biriyle karşı karşıya olduğumuz bu zor günlerde depremin geride bıraktığı fiziksel ve psikolojik yıkımın üstesinde birlikte geleceğiz inşallah” açıklamalarını yaptı. Hataylı hayvan üreticileri de bu zor günlerde kendilerini yalnız bırakmayan Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yem dağıtımı ve hayvan muayene işlemleri esnasında Kırıkhan’ın Balarmudu Köyü’nde bir buzağının doğumuna da eşlik ederek ilk muayenesini yaptı.B.BAYRAM