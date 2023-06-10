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KONYA BÜYÜKŞEHİR “VERİ AMBARI KONYA ÇALIŞTAYLARI” DÜZENLİYOR

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Haziran 10, 2023 14:25
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Konya Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Konya’nın bu alandaki öncü pozisyonunu korumak ve akıllı şehircilik alanındaki hedeflerine ulaşabilmek amacıyla “Veri Ambarı Konya Çalıştayları” düzenliyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını yapan ajans direktörü Ali Güney, tahıl ambarı olarak anılan Konya’nın artık veri ambarı olarak da anılması gerektiğini, bu kapsamda çalışmaların devam ettiğini söyleyerek çalıştayın verimli geçmesini diledi.
Marmara Belediyeler Birliği Veri ve Teknoloji Merkezi Direktörü Samet Keskin, düzenlenen çalıştayı çok önemsediğini belirterek, çalıştay sonrası verilerden hareketle Konya için kentsel yaşamın kalitesinin artırılabilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması adına oldukça iyi çıktıların olacağına inandığını söyledi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Harun Yiğit ise Konya’da akıllı şehirlerle ilgili bir ekosistem oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Akıllı şehirle ilgili öğrencisinden öğretmenine, işçisinden idarecisine bu ekosistemde görev alan grupları çeşitli vesilelerle bir araya getirip, burada tanımlanabilir ve sürdürülebilir sürekli bir ekosistem oluşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
“Hareketlilik”, “Çevre ve Enerji”, “Kültür ve Turizm”, “Yaşanabilirlik”, “Kentsel Planlama”, “Ekonomi ve Ticaret” olmak üzere 6 ana başlıktan oluşan çalıştaylar, 15 Haziran’a kadar devam edecek. Konunun uzmanı katılımcıların bu alanlarda şehirde ihtiyaç duyulan analizler, bu analizler için elde edilmesi gereken veriler ve potansiyel veri sahibi kurumların belirleneceği Veri Envanteri hazırlanması planlanıyor.

Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası’nda da yer alan eylemlerden “Yerel Veri Envanteri Platformu” oluşturulması için altyapı oluşturacak çalıştayların sonuç raporunun katılımcı tüm paydaşlarla paylaşılması ve ihtiyaç duyulan verilerin elde edilmesi için işbirliği yapılarak kurumlar arası veri paylaşım kültürünün geliştirilmesi amaçlanıyor.
2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda Akıllı Şehir kavramı; “Paydaşlar arası iş birliği ile hayata geçirilen, yeni teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları kullanan, veri ve uzmanlığa dayalı olarak gerekçelendirilen, gelecekteki problem ve ihtiyaçları öngörerek hayata değer katan çözümler üreten daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler” olarak tanımlanıyor. H.BİLGİLİ
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