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Konya cuma namazı saat kaçta? 25 Ağustos Konya cuma namazı saat kaçta kılınacak?

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Ağustos 25, 2023 08:31
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Her Cuma günü ibadet eden vatandaşlar yaşadıkları illerin Cuma namazı saatini Cuma vakti öncesinde araştırıyor. Cuma Namazı saati vatandaşların araştırdığı konulardan bir tanesi. Konya’da Cuma namazı saat kaçta kılınacak merak ediliyor. Peki, Konya cuma namazı saat kaçta? 25 Ağustos Konya cuma namazı saat kaçta kılınacak?
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