Her Cuma günü ibadet eden vatandaşlar yaşadıkları illerin Cuma namazı saatini Cuma vakti öncesinde araştırıyor. Cuma Namazı saati vatandaşların araştırdığı konulardan bir tanesi. Konya’da Cuma namazı saat kaçta kılınacak merak ediliyor. Peki, Konya cuma namazı saat kaçta? 25 Ağustos Konya cuma namazı saat kaçta kılınacak?
DÜNYA5 dakika önce
DÜNYA27 dakika önce
DÜNYA38 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
Konya cuma namazı saat kaçta? 25 Ağustos Konya cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Konya’da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Kişi Gözaltına Alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.