Son dakika haberleri
Anasayfa / Konya Haber / Konya deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Konya'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! 31 Ağustos az önce deprem mi oldu?
  • Cumrapostasi.com
  • Konya Haber
  • Konya deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Konya'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! 31 Ağustos az önce deprem mi oldu?

Konya deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Konya'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! 31 Ağustos az önce deprem mi oldu?

ABONE OL
Ağustos 31, 2023 07:07
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

AFAD ve Kandilli verilerine göre Konya’da deprem oldu mu? merak ediliyor. Peki, Konya’da deprem mi oldu? Bugün Konya’da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Konya deprem ve AFAD Konya’da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Konya’da deprem kaç şiddetinde oldu? Konya yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.