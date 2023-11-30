Konya Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada “çocuk kaçırma girişimi” iddiasıyla gündeme gelen görüntülerle ilgili açıklama yaptı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya platformlarında Konya’da çocuk kaçırma girişimi yaşandığına dair yayınlanan videonun incelendiği belirtildi.
Açıklamada, “Konya’da böyle bir olayın gerçekleştiğine dair herhangi bir başvuru, şikayet ya da ihbarın olmadığı tespit edilmiştir.” ifadesi kullanıldı.
DÜNYA30 Kasım 2023
DÜNYA30 Kasım 2023
DÜNYA30 Kasım 2023
DÜNYA30 Kasım 2023
DÜNYA30 Kasım 2023
DÜNYA30 Kasım 2023
DÜNYA30 Kasım 2023
Cihanbeyli’ye Konya Şeker Fabrikası ve OSB kurulacak
Konya Emniyet Müdürlüğü, çocuk kaçırma iddialarını yalanladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.