KONYA OVASI PROJESi iLE TARIMDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Türkiye’nin tarım potansiyeli en yüksek bölgelerinden biri olarak bilinen Konya Ovasında son yıllarda tarımsal üretimde yaşanan zorlukları aşmak ve daha verimli bir tarım sektörü oluşturmak amacıyla Konya Ovası Projesi (KOP) hayata geçirildi.

Konya Ovası Projesi’nin ana hedefi, Konya Ovası’nın ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini sağlamaktır. Proje kapsamında tarım sektörünün verimliliği artırılacak, su kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanılacak, enerji kaynakları yenilenebilir ve çevre dostu şekilde kullanılacak. Ulaşım altyapısı geliştirilecek, turizm potansiyeli değerlendirilecek ve eğitim ile sağlık hizmetleri iyileştirilecek. Tarım alanında Konya Ovası Projesi, çiftçilere teknik destek, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılmasını desteklemektedir.

2006 yılında başlatılan ve Konya’nın tarım, su kaynakları, enerji, ulaşım, turizm, eğitim ve sağlık gibi alanlarda kalkınmasını desteklemek amacıyla uygulanan Konya Ovası Projesi,

Türkiye’nin en önemli bölgesel kalkınma projelerinden biridir. Proje, Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından koordine ediliyor. Su kaynakları yönetimi Konya Ovası Projesinin önemli bir bileşenidir. Proje kapsamında, sulama altyapısının modernizasyonu, su tasarrufu, su kalitesinin iyileştirilmesi ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı gibi çalışmalar yapılmaktadır. Böylece tarımsal sulamada verimlilik artmakta, su kaynaklarının etkin ve adil bir şekilde kullanılması sağlanmaktadır. Enerji alanında ise KOP, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmektedir. Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik enerji gibi yenilenebilir kaynaklar üzerine yapılan projelerle bölgenin enerji ihtiyacı karşılanmakta ve çevre dostu enerji üretimi sağlanmaktadır.

Konya Ovası Projesi kapsamında Çumra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Çumra Ziraat Odası ortaklığı ile Küçükbaş Hayvancılık Gelişiyor projesi ile yüzde 70 hibeli 20 adet portatif küçükbaş hayvan çadırı kurulacak. Hayvanların yavrulama döneminde yaşanan sıkıntılar, kat edilen mesafe, zaman ve iş gücü nedeniyle her gün meraya çıkmanın zorluğu, hayvan sağlığı konusundaki dezavantajlar gibi sorunların giderilmesi, yetiştiriciliğin en iyi, etkin şekilde yapılması amacıyla 20 adet portatif barınak kurulması yönündeki çalışmalarına KOP İdaresi tarafından mali destek verilmesi uygun bulundu. Bu projeden faydalanmak isteyen çiftçiler Çumra İlçe tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurabilecek. F.ÖZKAN