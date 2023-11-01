Konya Sanayi Odası İsrail’i Kınadı

Konya Sanayi Odası (KSO) Ekim ayı meclis toplantısı Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE)’nda gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Memiş Kütükcü başkanlığında yapılan toplantıda, Filistin’de tüm insanlığın gözü önünde katliam yapan İsrail’i kınama kararı alınarak, bir bildiri yayımlandı.

Konya Sanayi Odası meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edilen bildiri metni şu şekilde: “İsrail, tüm dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık suçu işlemektedir. Çocuk, kadın demeden masum insanları katleden, binlerce insanın hayatını kaybettiği bu soykırımı şiddetle kınıyor, Filistin’in onurlu mücadelesine destek verdiğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Gazze’deki Filistin halkını en temel haklarından dahi mahrum bırakan İsrail’in sorumsuz tavrı ve insanlık dışı saldırıları, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir. Dolayısıyla tüm dünya, ortak bir sorumlulukla hareket ederek İsrail’in Filistin’de işlediği suçların ve vahşetin karşısında durmalıdır. İsrail, insan haklarını ve insan onurunu hiçe sayan yaklaşımlarından dolayı uluslararası toplum önünde de hesap vermelidir. Konya Sanayi Odası meclisi olarak, Filistin’in acılarını paylaşıyor, İsrail’in Filistin halkına yönelik yaptığı şiddeti ve savaş suçunu lanetliyoruz. Bölgede kalıcı barışın sağlanması ve istikrarın tesis edilmesi için uluslararası toplumu harekete geçmesi gerektiğine inanıyor, tüm devletleri Filistin’de yaşanan vahşetin durması için çaba sarf etmeye davet ediyoruz.”

Meclis üyelerine, odanın aylık faaliyetleri hakkında bilgi veren Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ise, İsrail’in Filistin’de işlediği insanlık suçunun kabul edilemez olduğunun altını çizdi. Büyükeğen, Filistin’deki zulmün son bulması için uluslararası toplumu göreve davet etti.

“SOBE Vakfı, Konya’nın önemli bir değeri”

SOBE Vakfı’na da ev sahipliklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Büyükeğen, SOBE Vakfı’nın Konya’nın önemli bir değeri olduğunu söyledi. Başkan Büyükeğen, “Konya Sanayi Odamızın meclis toplantısını şehrimiz ve ülkemiz için çok önemli görevler ifa eden Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’mızda gerçekleştirmek istedik. Gördük ki, burada Otizm tanısı konulan çocuklarımız çeşitli eğitim, aktivite ve faaliyetler ile sosyalleşiyorlar. Bu tesiste çok güzel hizmetler veriliyor. Tesisin kuruluşundan bu yana emek veren, destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Bizler de bu güzide kurumların faaliyetlerini yürütmesine yardımcı olmak için elimizden gelen desteği vermeliyiz” dedi.

“SOBE, alanındaki en büyük tesis”

Son olarak konuşan SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak ise, vakfın çalışmaları ve özel gereksinimli çocuklara verilen eğitimler hakkında bilgiler verdi. Merkezde 360’tan fazla çocuğun eğitim gördüğünü aktaran Ak, “Bu merkezimiz 2016 yılında kuruldu. Türkiye’de bu alanda eğitim veren en büyük tesis diyebiliriz. Otizm ile ilgili çalışma yapacak kişi ve kurumlara da rehberlik hizmeti veriyoruz. Şu anda 360’tan fazla çocuğumuz burada eğitim görüyor. Ayrıca eğitim görmek için başvuru yapıp, sırada bekleyen çocuklarımız da bulunuyor. Burada eğitim alan çocuklarımızdan otizm tanısının kaldırıldığı çocuklarımız oldu. Vakfımıza gösterdiğiniz ilgiden ve yaptığınız desteklerden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, KSO Meclis üyeleri, SOBE Vakfı’nda incelemelerde bulunarak, verilen eğitimleri ve hizmetleri yerinde gördü. – KONYA