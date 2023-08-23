Konya Selçuklu’da Yeni Sağlık ve Eğitim Binaları Hizmete Girecek

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yapımı tamamlanan ve kısa süre içerisinde hizmete girecek olan Ardıçlı Sağlık ve Sosyal Tesisi ile Sızma 8 Derslikli Okul binasında incelemelerde bulundu.

İlçenin her alandaki ihtiyaçları istikametinde yatırım planlamasını yürüten Selçuklu Belediyesi yeni hizmet binalarını da bu istikamette inşa etmeye devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı yapımı tamamlanan ve kısa süre sonra mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak Ardıçlı TOKİ alanında yer alan Ardıçlı Sağlık ve Sosyal Tesisi ile Sızma 8 Derslikli İlkokul binasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

“Belediye olarak hizmetlerimizle ilçemizin her noktasında varız”

Selçuklu Belediyesi’nin ilçeye hizmet alanında her mahallede her sokakta çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu’da eğitimden sağlığa, altyapıdan sosyal yaşama, kültürden güvenliğe, pek çok alanda hizmet üretiyoruz. Yatırım planlamalarımızı ise her platformda bir araya geldiğimiz hemşerilerimizin talepleri istikametinde yapıyoruz. Bu yatırımlar çerçevesinde yapımını tamamladığımız ve bölgeye değer katacak hemşerilerimizin sağlık ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap verecek olan Ardıçlı Sağlık ve Sosyal Tesisimiz ile geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almasına vesile olacak Sızma 8 Derslikli Okul binalarımızı çok kısa süre içerisinde mahalle sakinlerimizin kullanımına sunacağız. İlçemiz için yatırım ve hizmetlerimize aynı heyecan ve azimle devam edeceğiz. Yakın zamanda açılışını yaparak kazandıracağımız tesislerimiz şimdiden ilçemize ve kıymetli hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.

Yapımı tamamlanan Ardıçlı Sağlık ve Sosyal Tesisi İçerisinde Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Millet Kıraathanesi ve Muhtarlık Ofisi gibi donatılar bir arada yer alıyor. 975 metrekare inşaat alanda yer alan tesis çevre düzenlemesi ve iç teşrifat çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölge halkının kullanımına sunulacak. 2 katlı olarak planlanan tesisin zemin katı Aile Sağlığı Merkezi, bodrum katı ise 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Millet Kıraathanesi ve Muhtarlık Ofisi olarak hizmet verecek. Tesis 11 milyon 600 bin TL’ye mal oldu.

Sızma 8 Derslikli Okul, bin 585 metrekare alanda inşa edilerek yapımı tamamlan ve çevre düzenlemesi çalışmaları sonrasında 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrencilerle buluşacak. Sızma 8 Derslikli Okulunda 8 derslik, fen, resim ve müzik dersliği, laboratuvar, spor salonu, kütüphane ve çok amaçlı salon yer alıyor. – KONYA