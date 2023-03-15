KONYA TARİHİNE İZ BIRAKACAK YARIŞMADA 7 ESER FİNALE KALDI

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen şehir tarihine iz bırakacak “Konya Alaeddin Tepesi 2. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Projesi Yarışması”nda 7 eser finale kaldı. Yarışmanın jüri üyeleriyle bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkan Uğur İbrahim Altay, Alaaddin Tepesi, 2. Kılıçarslan Köşkü ve arkeolojik alanın korunması, tarihi ve kültürel geçmişin ön plana çıkartılması amaçlanan projenin şehrin yarınları için çok önemli olduğunu söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Konya Alaeddin Tepesi 2. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Projesi Yarışması”nın 2. Aşama Jüri Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz Temmuz ayında başlatılan yarışmada birbirinden değerli yedi eser finale kalma başarısı gösterdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yarışmanın eserlerin değerlendirmesini yapan jüri üyeleriyle bir araya geldi. Finale kalan eserleri inceleyen Başkan Altay, “Konya Alaeddin Tepesi 2. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Projesi Yarışması”nda artık sona gelindiğini ifade ederek, “Konya’mızın yarınları için çok önemli olan projenin değerli jüri üyeleriyle görüştük. Hepsi birbirinden değerli 7 eser finale kalma başarısı gösterdi. Bu proje beni çok heyecanlandırıyor. Tarihimize sahip çıkan bir anlayışla hizmet üretmeye devam edeceğiz. Juri üyelerimize ve yarışmaya katılan herkese teşekkür ederim” diye konuştu. Alaaddin Tepesi, 2. Kılıçarslan Köşkü ve arkeolojik alanının korunması, tarihi ve kültürel geçmişin ön plana çıkartılarak şehir merkeziyle buluşturulması hedeflenen yarışmanın sonuçları Mart ayının sonunda açıklanacak. D.DOĞAN