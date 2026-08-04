Konya Ultra Trail Sille'de 1300 Sporcuyu Ağırladı

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kez düzenlediği Konya Ultra Trail Koşusu, 13 ülkeden ve Türkiye'nin 52 ilinden toplam 1.300 sporcuyu tarihi Sille'de buluşturdu. Gevale Kalesi, Ak Manastır ve Altınapa gibi doğal parkurlarda gerçekleşen etkinlik, katılımcılara zorlu bir mücadele ile birlikte Konya'nın doğal ve kültürel güzelliklerini keşfetme fırsatı sundu. Sporcular, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

13 ülke ve Türkiye'nin 52 şehrinden 1.300 sporcunun katıldığı koşu, tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Sille'de büyük bir heyecana sahne oldu.

Sille'den başlayan parkurlarda sporcular; 74, 55, 30, 16 ve 5 kilometre olmak üzere beş ayrı kategoride yarıştı. Her seviyeden sporcunun yer alabildiği bu yarışlar, yoğun ilgi gördü.

Sabah erken saatlerde başlayan yarışlarda, 74 kilometrelik parkur 06.00'da, 55 kilometrelik parkur 06.15'te, 30 kilometrelik parkur 06.30'da, 16 kilometrelik parkur 07.00'de ve 5 kilometrelik parkur 09.00'da start aldı. Gevale Kalesi, Ak Manastır, Altınapa Barajı ve Sille çevresindeki doğal güzelliklerden geçen parkurlar, sporculara fiziksel dayanıklılıklarını test etme ve Konya'nın coğrafyasını görme imkanı sundu.

Türkiye'nin ve farklı ülkelerden gelen sporcular, yarış boyunca Sille'nin tarihi yapısını ve bölgenin doğal güzelliklerini yakından tanıma şansı buldu.

Doğa sporlarının yaygınlaşmasına destek olan Konya Ultra Trail, şehrin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin ulusal ve uluslararası alanda tanınmasına da katkı verdi.

Yarış sonrası görüşlerini aktaran sporcular, Konya'daki etkinlikleri beğendiklerini ve takip ettiklerini söyledi. Şehrin düzenleme yeteneğini ve sporculara gösterdiği ilgiyi takdir eden katılımcılar, Konya'nın doğal ve tarihi güzellikleri içinde koşmanın keyifli olduğunu belirterek Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Yarışların ardından Sille'deki bitiş noktasında ödül töreni yapıldı. Dereceye giren sporculara ödülleri, şehrin spor yetkilileri ve Büyükşehir Belediyesi spor yöneticileri tarafından verildi.

Yarışmada dereceye giren sporcuların isimleri ise şu şekilde:

74 kilometre Genel Klasman Erkekler Yarışı: Mehmet Altın birinci, Cevdet Ayyılmaz ikinci, Orhan Şenol Şahin üçüncü.

74 kilometre Genel Klasman Kadınlar Yarışı: Nuray Bulut Göktepe birinci, Serpil Baysal Budak ikinci, Şamin Larki üçüncü.

55 kilometre Genel Klasman Erkekler: Necati Aktaş birinci, Malik Kaan Cadırcıoğlu ikinci, Koray Het üçüncü.

55 kilometre Genel Klasman Kadınlar: Gülsen Cerci birinci, Svetlana Kaya ikinci, Gülnaz Ayar üçüncü.

30 kilometre Genel Klasman Erkekler: Uğur Pehlivan birinci, Arda Dölen ikinci, Nihat Özkaymak üçüncü.

30 kilometre Genel Klasman Kadınlar: Tuğçe Özkan birinci, Elif Gökçe Avcı Ataman ikinci, Fatma Taş Tatlı üçüncü.

16 kilometre Genel Klasman Erkekler: Halil Yasin birinci, Harun Şimşek ikinci, İbrahim Baran üçüncü.

16 kilometre Genel Klasman Kadınlar: Anastasia Nikolaeva birinci, Elif Mert ikinci, Hamide Ay üçüncü.

5 kilometre Genel Klasman Erkekler: Eyyüp Ül birinci, Mohammed Alfath Margani Ali ikinci, Hüseyin Cem Ataman üçüncü.

5 kilometre Genel Klasman Kadınlar: Zeynep Uyaroğlu birinci, Gülümser Ertem ikinci, Tatiana Goroshanskaia üçüncü.

Editör: F.ÖZKAN