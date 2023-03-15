KONYA ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

2023 Dünya Spor Başkenti Konya, Türkiye Karate Federasyonu’nun 76 ülkeden 1.073 sporcunun katılımıyla düzenlediği Konya 2023 Karate 1 Series A Müsabakalarına ve A Milli Hentbol Takımın Erkekler EURO 2024 Elemelerinde Lüksemburg’u mağlup ettiği maça ev sahipliği yaptı. Karate turnuvasının final etabına katılan Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dereceye giren sporculara madalyalarını verdi. Önceden yapılan planlama çerçevesinde organizasyonu başarıyla tamamladıklarını kaydeden Başkan Altay, Konya’nın artık sadece Türkiye’de değil, dünyada bu nitelikte müsabakaları yapılabileceğini gösterdiğini; bu tür organizasyonların Konya’nın tanıtımına ve turizmine çok önemli katkı sağlayacağını söyledi.

2023 Dünya Spor Başkenti Konya uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor. Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Konya 2023 Karate 1 Series A Müsabakaları, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 10-12 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid organizasyonun final programına katılarak dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

“KONYA’NIN TANITIMI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR FIRSAT”

Madalya töreninin ardından görüşlerini aktaran Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, acıların olduğu bir dönemde Konya’da önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirterek, bu vesileyle tekrar depremde vefat eden tüm vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Önceden yapılan planlama çerçevesinde organizasyonu başarıyla tamamladıklarını kaydeden Başkan Altay, “Türkiye Karate Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediye’mizin organizasyonuyla sporcularımız yoğun bir şekilde müsabakalarını gerçekleştirdi. 76 ülkeden 1.073 sporcuyu şehrimizde misafir ettik. Konya’nın tanıtımı için çok önemli bir fırsattı. Gençlerimizin zihninde şehrimizin iyi duygularla anılmasını çok önemsiyoruz” diye konuştu.

“KONYA HERKESİN TAKDİR ETTİĞİ ORGANİZASYONLAR YAPAN BİR ŞEHİR HALİNE DÖNÜŞTÜ”

Geçtiğimiz yıl 2022 İslami Dayanışma Oyunları’na yapılan örnek ev sahipliğini anımsatan Başkan Altay, “Konya, 2023 yılında da Dünya Spor Başkenti oldu. Bu manada birçok ulusal ve uluslararası müsabakaya ev sahipliği yapacağız. Konya artık sadece Türkiye’de değil, dünyada bu nitelikte müsabakaların yapılabileceğini gösterdi. Herkesin takdir ettiği organizasyonlar yapan bir şehir haline dönüştü. Umuyorum ki Konya’nın tanıtımına, turizmine çok önemli bir katkı sağlayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Müsabakalarda ter döken sporculara ömür boyu başarılar diliyorum. Tüm Konya’ya da nitelikli ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Konya artık tesisleriyle, organizasyon kabiliyetiyle adeta olimpiyatlara hazır bir şehir haline geldi. Bunda herkesin çok büyük emeği var. Başarılarımızın daim olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi. Konya 2023 Karate 1 Series A Müsabakalarını Milli Takım, toplam 13 madalyayla tamamladı.

KONYA, MİLLİ TAKIMLARA UĞURLU GELİYOR

Öte yandan Konya, hafta sonu önemli bir maça daha ev sahipliği yaptı. Erkekler EURO 2024 Elemeleri 1. Grup’ta mücadele eden A Milli Erkek Hentbol Takımı, gruptaki dördüncü maçında Lüksemburg ile Konya’da karşı karşıya geldi. Selçuklu Uluslararası Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi milliler 31-20 kazandı.

DEPREMDE VEFAT EDEN KAPTAN CEMAL KÜTAHYA ANILDI

Karşılaşma öncesi depremde hayatını kaybeden A Milli Takım Kaptanı Cemal Kütahya ve ailesi anısına, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç tarafından sporcunun kardeşi Gözde Kütahya’ya plaket verildi. Karşılaşmaya A Milli Takım oyuncuları, Cemal Kütahya’nın adı anons edilerek çıkarken, maç öncesinde depremde hayatını kaybedenler için de bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. A.ARAN