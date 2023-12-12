Konya’da 2 kişi silahla yaralandı

Konya’nın Altınekin ilçesinde 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
M.K.D. (27), Hacınuman Mahallesi Giymir Yaylası’nda, tartıştığı M.S. (42) ile M.T.K’yi (31) silahla yaraladı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.
DÜNYA12 Aralık 2023
DÜNYA12 Aralık 2023
DÜNYA12 Aralık 2023
DÜNYA12 Aralık 2023
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