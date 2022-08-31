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Konya’da 30 Ağustos dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi

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Ağustos 31, 2022 07:59
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KONYA (AA) – Konya Uçurtma Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla “Türk Bayraklı Uçurtma Şenliği” düzenledi.

Zazadin Hanı’nda düzenlenen etkinlikte katılımcılara Türk bayraklı uçurtma hediye edildi.

Konya Uçurtma Kulübü Başkanı Cemal Ergün, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda çocuklarla bir araya gelmek istediklerini söyledi.

Çocukların yüzündeki mutluluğun her şeye değer olduğunu vurgulayan Ergün, “Bu tür etkinlikleri zaman zaman yapıyoruz. Uçurtmaları bugün bayram coşkusu ve çocukların mutluluğu için uçurttuk.” dedi.

Etkinlik, 18.00’e kadar devam edecek.

Konya Uçurtma Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla “Türk Bayraklı Uçurtma Şenliği” düzenledi. Konya Uçurtma Kulübü Başkanı Cemal Ergün (fotoğrafta), 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda çocuklarla bir araya gelmek istediklerini söyledi. ( Havva Dereağzı – Anadolu Ajansı )

Konya Uçurtma Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla “Türk Bayraklı Uçurtma Şenliği” düzenledi. ( Havva Dereağzı – Anadolu Ajansı )
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