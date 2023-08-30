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Konya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

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Ağustos 30, 2023 09:46
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Konya’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Atatürk Anıtındaki tören, çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra “Pedallar Zafer İçin Dönüyor” adlı bisiklet turu etkinliği gerçekleştirildi. Bisiklet turunun startı, Konya Valisi Vahdettin Özkan tarafından verildi. Etkinliğe katılan sporcular, Anıt Alanından başlayıp Konya Askeri Şehitliğinde sona eren turda, Zafer Bayramı’nı kutlamak için pedal çevirdi. Etkinlikler, bisiklet turunun ardından Konya Valiliğinde tebriklerin kabulü ve Feritpaşa Caddesinde düzenlenen kutlama programı ile devam etti. Burada Vali vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş araç ile vatandaşları ve öğrencileri selamlayarak bayramlarını kutladı. Selamlamanın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Program, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları ile çeşitli gösteriler ile devam etti. Kutlama programı resmi geçit töreniyle sona erdi.

Programlara, Vali Vahdettin Özkan ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş’ın yanı sıra askeri ve mülki erkan, siyasi parti yöneticileri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. – KONYA
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