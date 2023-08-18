Konya’da 4 araç çalındı, 3 şüpheli yakalandı

Konya’da 4 aracın çalınmasının ardından yüzlerce kamera görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, 2 ayrı hırsızlık olayına karışan 3 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan ve 6 suç kaydı olan şüphelilerden birinin yaklaşık 200 bin lira değerindeki aracı tanımadığı birinden 15 bin liraya aldığını söylediği öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlularla mücadelesini sürdürüyor. Oto Hırsızlık Büro ve Hırsızlık Büro Amirliği, kurduğu özel ekiple, otolara dadanan ve çaldıkları araçlarla hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Oto Hırsızlık ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yüzlerce saatlik çevre ve güvenlik kamera görüntüsünü izleyerek 2 şüphelinin 3 farklı hırsızlık olayının faali olduğunu tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin peşine düştü.

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda birçok hırsızlık olayının görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ilk hırsızlık olayında 2 şüphelinin gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesinde park edilmiş bir pikabı ilk önce itekleyerek birkaç sokak ileriye götürdüğü sonrasında ise düz kontak yaparak çalıştırıp hızla uzaklaştığı görülüyor.

Aracı çalıp gezmeye gitmişler

Asayiş ekiplerinin, çevre güvenlik ve Elektronik Denetleme Sistemi kameralarında yaptığı incelemelerde, şüphelilerin araca sahte plaka takarak Cihanbeyli ilçesine gidip geldiği ve aracı Aslım Caddesi üzerine bırakarak kaçtıkları tespit edildi. Sonrasında ise ekipler yaptığı kamera çalışmalarında, aynı şüphelilerin 20 Temmuz 2023 tarihinde gece saatlerinde yine bir pikap tarzı aracı çalarak sahte plaka ile bir süre kullandıklarını ve işleri bittiğinde Ereğli Yolu üzerine terk ettiklerini tespit etti.

1 ay önce cezaevinden çıkmışlar

30 Temmuz tarihinde gece saatlerinde Çatalhüyük Mahallesi’nde çalınan bir minibüsün de aynı şahıslar tarafından çalındığı polis ekipleri tarafından tespit edildi. Şüphelilerin minibüsü çalarak Fevzi Çakmak Mahallesinde 2 farklı iş yerinden 200 bin lira değerinde sulama borusu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, şüphelilerin ilk önce benzin istasyonuna giderek yakıt aldığı ve o sırada da markete girerek çok sayıda yiyecek aldığı görülüyor. Çok sayıda görüntüye ulaşan polis ekipleri, hırsızlık olaylarının şüphelilerinin daha önceki oto hırsızlık olaylarıyla bağlantılı olan 13 adet suç kaydı olan F.A. (19) ve 12 adet suç kaydı olan M.Ç. (22) olduğunu tespit ederek şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin daha öncesinde cezaevinde olduğu ve yaklaşık 1 ay önce cezaevinden tahliye oldukları öğrenildi.

Çaldığı 200 bin liralık otomobili ’15 bin liraya satın aldım’ dedi

Başka bir hırsızlık olayında ise, 30 Temmuz tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi’nde bir aracın çalınma ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yüzlerce saatlik çevre ve güvenlik kameralarını inceleyen Oto Hırsızlık ekipleri aracın merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi tarafına gittiğini belirledi. Dar alan çalışması yapan ekipler aracı bir evin önünde park edilmiş halde buldu. Evde gözaltına alınan 6 adet suç kaydı olan Ö.Ç. (25) alınan ifadesinde yaklaşık 200 bin lira değerindeki aracı tanımadığı bir kişiden 15 bin TL’ye satın aldığını söyledi. Yapılan kamera çalışmaları sonucunda aracı çalan şüphelinin aynı kişi olduğu tespit edildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda gözaltına alınan 3 şüpheli “oto hırsızlık” ve “hırsızlık” çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. – KONYA