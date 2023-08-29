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Konya’da 4,8 büyüklüğünde deprem – Son Dakika

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Ağustos 29, 2023 05:33
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Son Güncelleme: 29.08.2023 08:20

Konya’nın Kulu ilçesinde saat 07.58’de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Konya’nın Kulu ilçesinde saat 07.58’de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kulu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen depremin 13,57 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kaynak: AA
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