Konya’da 6 kız çocuğuna cinsel istismar davasında sanığa 31 yıl 3 ay hapis cezası

Konya’da 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık 31 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık O.Ö. ve taraf avukatları katıldı.

Yaşları 9 ile 12 arasında değişen 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan O.Ö, karar öncesi son sözünde, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, O.Ö’ye cinsel istismar suçlamasıyla her bir müşteki için 6 yıl 3’er ay verdiği hapis cezasını, sanığın duruşmadaki tutum ve davranışlarını lehine takdir indirim nedeni kabul ederek 5 yıl 2 ay 15’er güne düşürdü.

Derebucak ilçesinde bir kişinin bakkal dükkanına alışverişe gelen 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Beyşehir Cumhuriyet Savcılığına başvurulmuş, gözaltına alınan kişi, tutuklanmıştı.