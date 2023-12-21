Konya’da 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık 31 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık O.Ö. ve taraf avukatları katıldı.
Yaşları 9 ile 12 arasında değişen 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan O.Ö, karar öncesi son sözünde, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, O.Ö’ye cinsel istismar suçlamasıyla her bir müşteki için 6 yıl 3’er ay verdiği hapis cezasını, sanığın duruşmadaki tutum ve davranışlarını lehine takdir indirim nedeni kabul ederek 5 yıl 2 ay 15’er güne düşürdü.
Derebucak ilçesinde bir kişinin bakkal dükkanına alışverişe gelen 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Beyşehir Cumhuriyet Savcılığına başvurulmuş, gözaltına alınan kişi, tutuklanmıştı.
DÜNYA21 Aralık 2023
DÜNYA21 Aralık 2023
DÜNYA21 Aralık 2023
DÜNYA21 Aralık 2023
DÜNYA21 Aralık 2023
DÜNYA21 Aralık 2023
DÜNYA21 Aralık 2023
Konya’da 6 kız çocuğuna cinsel istismar davasında sanığa 31 yıl 3 ay hapis cezası
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