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Konya’da 86 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

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Kasım 22, 2023 20:31
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Konya’nın Kulu ilçesinde 86 yaşındaki bir kadın, evinde ölü bulundu.

Karşıyaka Mahallesi Derya Caddesi’nde bir apartmanın 1. katındaki dairede yalnız yaşayan 86 yaşındaki Selbinaz Alınç’tan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri pencereden eve girerek kapıyı açtı. Sağlık ekipleri, Alınç’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri incelemesinin ardından Alınç’ın cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
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