Konya’da 93 aranan şahıs yakalandı

Konya’da polis ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, arama kararı bulunan 93 şahıs yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan 60’ı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde merkez ve taşra ilçelerde, 88 ekip ve 251 personel ile kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve haklarında yakalama emri olan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 93 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan 60’ı cezaevine gönderilirken 33 şahıs adli mercilere teslim edildi. – KONYA