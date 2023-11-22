Konya’da 94 kilo skunk ele geçirildi

Konya’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 94 kilo skunk ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirilen iki aracı takibe aldı. Kovalamaca sonucu yakalanan araçlarda yapılan aramada 94 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan M.E.B., M.K. ve G.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak” suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. – KONYA