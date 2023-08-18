Konya’da Abartı Egzoz Kullanan Sürücülere 223 Bin 520 Lira Cezası

Son Güncelleme: 18.08.2023 15:17
Konya’da, araçlarında abartı egzoz kullandıkları belirlenen sürücülere, 223 bin 520 lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, araçlarıyla çevreyi rahatsız edenlere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen bölgelerde, araçlarda standart dışı ayara sahip egzoz kullanımıyla ilgili hafta boyunca yapılan uygulamada, 55 sürücüye 223 bin 520 lira ceza kesildi.
Konya’da, araçlarında abartı egzoz kullandıkları belirlenen sürücülere, 223 bin 520 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, araçlarıyla çevreyi rahatsız edenlere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen bölgelerde, araçlarda standart dışı ayara sahip egzoz kullanımıyla ilgili hafta boyunca yapılan uygulamada, 55 sürücüye 223 bin 520 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA
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