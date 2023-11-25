Konya’da alkollü sürücünün karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Konya’nın Karapınar ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı minibüsün trafik ışıklarında bekleyen araca çarpması sonucu 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yeni Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.T. idaresindeki 06 GB 6234 plakalı minibüs, trafik ışıklarında bekleyen İ.K. yönetimindeki 42 CEK 23 plakalı kamyonete, kamyonet de önündeki R.D.’nin kullandığı 02 AG 022 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, kamyonet sürücüsü i.K., araçta bulunan eşi H.K., çocukları M.B.K. ve H.B.K., otomobil sürücüsü R.D. ile eşi F.D. ve minibüs sürücüsü D.T. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeni ile Karapınar Konya Kara yolu bir süre trafiğe kapanırken, araçların kaldırılması ile trafik akışı yeniden sağlandı. Kazada, araçlara çarpan minibüs sürücüsü D.T.’nin 1.4 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor. – KONYA