Konya’da anten tamiri yaparken düşen kişi hayatını kaybetti

Konya’nın Kulu ilçesinde anten tamir ederken 3. kattaki balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Murat Tanık (44), anten tamiri için gittiği Alparslan Mahallesi’nde, bir yakınına ait apartmanın 3. katındaki evinin balkonuna çıktı.
Tanık, anteni tamir ettiği sırada dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Tanık’ı, Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Konya Büyükşehir Belediyesinde itfaiye eri olarak çalışan Tanık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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