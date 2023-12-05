Konya’da araçta uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya’nın Kulu ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta ve içerisindeki şahıslar üzerinde yapılan aramada, aracın kaputuna gizlenmiş 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda Ankara istikametinden Kulu ilçesi yönüne giden Ankara plakalı şüpheli bir araç durduruldu. Araçta ve içerisinde bulunan 2 kişinin üzerinde yapılan aramalarda, otomobilin kaput bölümüne gizlenmiş 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araç sürücüsü S.A. ve yanında bulunan A.A., gözaltına alındı. Şüpheliler ve araç detaylı arama için emniyete götürüldü. – KONYA