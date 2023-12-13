Konya’da aranan 11 kişi yakalandı

Konya’da arananlara yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Çeşitli suçlardan aranan 11 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu kişiler cezaevine gönderildi.
DÜNYA13 Aralık 2023
DÜNYA13 Aralık 2023
DÜNYA13 Aralık 2023
DÜNYA13 Aralık 2023
DÜNYA13 Aralık 2023
DÜNYA13 Aralık 2023
DÜNYA13 Aralık 2023
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.