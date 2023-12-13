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Konya’da aranan 11 kişi yakalandı

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Aralık 13, 2023 12:31
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Konya’da arananlara yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Çeşitli suçlardan aranan 11 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu kişiler cezaevine gönderildi.
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