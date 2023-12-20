Konya’da aranan 195 kişi yakalandı

Konya’da farklı suçlardan aranan, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin de bulunduğu 195 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ JASAT Mercek-2 Operasyonu” kapsamında “dolandırıcılık, kasten yaralama, cinsel istismar ve hırsızlık” gibi suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 1-15 Aralık arasında, Cihanbeyli, Ereğli, Seydişehir, Bozkır ve Akşehir ilçelerinin de aralarında bulunduğu belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda yakalanan 195 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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