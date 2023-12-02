Konya’nın Ereğli ilçesindeki bir AVM’de eli yürüyen merdivene sıkışan 2 yaşındaki çocuk yaralandı.
Sümer Mahallesi Rasim Erel Caddesi’nde bulunan alışveriş merkezine ailesiyle giden 2 yaşındaki M.A.T’nin parmakları yürüyen merdivene sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Üç parmağı kopan M.A.T, sağlık ekiplerince ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
DÜNYA02 Aralık 2023
DÜNYA02 Aralık 2023
DÜNYA02 Aralık 2023
DÜNYA02 Aralık 2023
DÜNYA02 Aralık 2023
DÜNYA02 Aralık 2023
DÜNYA02 Aralık 2023
Konya’da AVM’de Yürüyen Merdivene Sıkışan Çocuk Yaralandı
Konya’da alışveriş merkezinde düşen çocuğun 3 parmağı koptu
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