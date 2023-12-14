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Konya’da bir evde çıkan yangın söndürüldü

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Aralık 14, 2023 07:20
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Konya’nın Kulu ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

Cumhuriyet Mahallesi’nde Cavat Daler’e ait evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara yol açtı.
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