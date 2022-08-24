Konya’da bir kadın eski eşini tabancayla vurmak isterken ağır yaralandı

İddiaya göre, Seda Y, eski eşi M.Z.D’nin Meram ilçesi Ateşbaz Veli Mahallesi’ndeki iş yerine gitti. İkili arasında 2 çocuklarının velayet meselesi nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Bunun üzerine Seda Y, aracından aldığı tabancayla M.Z.D’yi vurmak istediği sırada, iş yerine beraber geldiği S.O. tarafından engellenmeye çalışıldı. Bu sırada silahı ateşleyen kadın, kendisini yanlışlıkla karnından vurdu.
Arkadaşı S.O. tarafından ağır yaralı olarak Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen kadın, ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
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