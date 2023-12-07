Konya’da bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü

Konya’nın Kulu ilçesinde bir kişi, evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kozanlı Mahallesi’nde müstakil evinde yalnız yaşayan 83 yaşındaki Tahsin Pınar, duyulan silah sesi üzerine eve gelen yakınları tarafından kanlar içinde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, tüfekle vurulan Pınar’ın hayatını kaybettiğini belirlendi.
Tahsin Pınar’ın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
DÜNYA07 Aralık 2023
DÜNYA07 Aralık 2023
DÜNYA07 Aralık 2023
DÜNYA07 Aralık 2023
DÜNYA07 Aralık 2023
DÜNYA07 Aralık 2023
DÜNYA07 Aralık 2023
Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’na Konya’da fahri doktora verildi
Konya’da kermeste 10 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.