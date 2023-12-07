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Konya’da bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü

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Aralık 7, 2023 14:02
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Konya’nın Kulu ilçesinde bir kişi, evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kozanlı Mahallesi’nde müstakil evinde yalnız yaşayan 83 yaşındaki Tahsin Pınar, duyulan silah sesi üzerine eve gelen yakınları tarafından kanlar içinde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, tüfekle vurulan Pınar’ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

Tahsin Pınar’ın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
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