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Konya’da Bozkır Yeni Nesil KOP Atölyeleri Projesi İmzalandı

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Aralık 22, 2023 09:35
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Konya’nın Bozkır ilçesinde “Bozkır Yeni Nesil KOP Atölyeleri Projesi” protokolü imzalandı.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında gerçekleştirilen törende, kentteki eğitim kurumlarına 6 yeni atölye kurulacağı belirtildi.

Protokol, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Kazım Akyol ve Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demirci tarafından imzalandı.
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