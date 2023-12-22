Konya’da Bozkır Yeni Nesil KOP Atölyeleri Projesi İmzalandı

Konya’nın Bozkır ilçesinde “Bozkır Yeni Nesil KOP Atölyeleri Projesi” protokolü imzalandı.
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında gerçekleştirilen törende, kentteki eğitim kurumlarına 6 yeni atölye kurulacağı belirtildi.
Protokol, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Kazım Akyol ve Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demirci tarafından imzalandı.
DÜNYA22 Aralık 2023
DÜNYA22 Aralık 2023
DÜNYA22 Aralık 2023
DÜNYA22 Aralık 2023
DÜNYA22 Aralık 2023
DÜNYA22 Aralık 2023
DÜNYA22 Aralık 2023
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