Konya’da Çalıntı Araçlarla Hırsızlık Yaptıkları İddiasıyla Gözaltına Alınan 3 Şüpheli Tutuklandı

Son Güncelleme: 18.08.2023 14:54

Konya’da otomobil hırsızlıklarıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, çaldıkları araçlarla hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Konya’da çaldıkları araçlarla hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince otomobil hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlatıldı.

İnceledikleri güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan ekipler, 3 şüpheliyi 4 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle takibe aldı.

Toplanan delillerin ardından çaldıkları araçlarla hırsızlık yaptıkları öne sürülen F.A. (19), M.Ç. (22) ve Ö.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA



