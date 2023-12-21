Konya'da çatışma: 11 gözaltı

Konya’da iş yeri kurşunlaması nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 grup, tüfek ve tabancalarla sokak ortasında çatıştı. Çatışma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken, yaralananın olmadığı olay sonrası çalışma yapan polis, 11 kişiyi gözaltına aldı.
DÜNYA21 Aralık 2023
DÜNYA21 Aralık 2023
DÜNYA21 Aralık 2023
DÜNYA21 Aralık 2023
DÜNYA21 Aralık 2023
DÜNYA21 Aralık 2023
DÜNYA21 Aralık 2023
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