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Konya'da çatışma: 11 gözaltı

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Aralık 21, 2023 03:37
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Konya’da iş yeri kurşunlaması nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 grup, tüfek ve tabancalarla sokak ortasında çatıştı. Çatışma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken, yaralananın olmadığı olay sonrası çalışma yapan polis, 11 kişiyi gözaltına aldı.
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