Konya’da çeşitli suçlardan aranan 93 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde merkez ve taşra ilçelerde, 88 ekip ve 251 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonlarda, “kasten adam öldürme, yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık” gibi farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve haklarında yakalama emri bulunan 93 kişi yakalandı.

Şüphelilerden 60’ı cezaevine gönderildi, 33’ünün işlemleri sürüyor.