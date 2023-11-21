Konya’da çeşitli suçlardan aranan bir kişi kızının düğününde yakalandı

Konya’nın Karapınar ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 1 hükümlü yakalandı.
21.11.2023 10:05
Konya’nın Karapınar ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 1 hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve hapis cezası bulunan O.G’nin kızının düğününe katılmak için Kayalı Mahallesi’ne geldiği bilgisine ulaştı.
Gözaltına alınan O.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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