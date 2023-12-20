Konya’da cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanık 18,5 yıl hapse çarptırıldı.
Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.Ş. ve taraf avukatları katıldı.
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan M.Ş, karar öncesi son sözünde, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, M.Ş’ye cinsel istismar suçlamasıyla 18 yıl 6 ay hapis verdi.
Beyşehir ilçesi Hüyük Mahallesi’nde 9 yaşındaki B.G.Ş’ye babasının cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Beyşehir Cumhuriyet Savcılığına başvurulmuş, tutuklanan sanığa 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
DÜNYA20 Aralık 2023
DÜNYA20 Aralık 2023
DÜNYA20 Aralık 2023
DÜNYA20 Aralık 2023
DÜNYA20 Aralık 2023
DÜNYA20 Aralık 2023
DÜNYA20 Aralık 2023
Konya’da cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanığa 18,5 yıl hapis cezası
Konya’da işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.