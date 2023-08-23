Konya’da çocuklara bisiklet hediye edildi

Son Güncelleme: 23.08.2023 16:20
Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya İl Müftülüğü işbirliğiyle düzenlenen ‘Güle Oynaya Camiye Gel Projesi’ kapsamında Derbent’te, sabah namazında camiye gelen çocuklara bisikletleri verildi. Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, Derbent 15 Temmuz Milli İrade Meydan’ında çocuklara bisikletlerini teslim etti. Ayten, 40 boyunca camilere gelerek sabah namazlarını kılan çocuklara, onlara eşlik eden büyüklerine, projede emeği geçenlere ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.
Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya İl Müftülüğü işbirliğiyle düzenlenen “Güle Oynaya Camiye Gel Projesi” kapsamında Derbent’te, sabah namazında camiye gelen çocuklara bisikletleri verildi.
Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, Derbent 15 Temmuz Milli İrade Meydan’ında çocuklara bisikletlerini teslim etti..
Ayten, 40 boyunca camilere gelerek sabah namazlarını kılan çocuklara, onlara eşlik eden büyüklerine, projede emeği geçenlere ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.
Kaynak: AA
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