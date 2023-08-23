Son dakika haberleri
Anasayfa / Konya Haber / Konya’da çocuklara bisiklet hediye edildi

Konya’da çocuklara bisiklet hediye edildi

ABONE OL
Ağustos 23, 2023 13:19
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Son Güncelleme: 23.08.2023 16:20

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya İl Müftülüğü işbirliğiyle düzenlenen ‘Güle Oynaya Camiye Gel Projesi’ kapsamında Derbent’te, sabah namazında camiye gelen çocuklara bisikletleri verildi. Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, Derbent 15 Temmuz Milli İrade Meydan’ında çocuklara bisikletlerini teslim etti. Ayten, 40 boyunca camilere gelerek sabah namazlarını kılan çocuklara, onlara eşlik eden büyüklerine, projede emeği geçenlere ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya İl Müftülüğü işbirliğiyle düzenlenen “Güle Oynaya Camiye Gel Projesi” kapsamında Derbent’te, sabah namazında camiye gelen çocuklara bisikletleri verildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, Derbent 15 Temmuz Milli İrade Meydan’ında çocuklara bisikletlerini teslim etti..

Ayten, 40 boyunca camilere gelerek sabah namazlarını kılan çocuklara, onlara eşlik eden büyüklerine, projede emeği geçenlere ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Kaynak: AA
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.