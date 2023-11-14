Konya’da Çumra İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı İncelendi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çumra İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi inşaatını inceledi.

Çumra’nın özellikle tarım konusunda çok ciddi üretim gerçekleştiren; Konya’ya ve Türkiye’ye çok ciddi katkı sağlayan bir ilçe olduğunu kaydeden Başkan Altay, Çumra’ya yeni bir hizmet daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. 31 ilçenin tamamında atıksu arıtma tesisleri kurulması yönünde bir hedeflerinin olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, Konya’nın tamamında şu ana kadar 44 adet atıksu arıtma tesisi yapıldığını, devam eden 3 tesisin yapımının ise bu dönem içerisinde tamamlanacağını belirtti. Başkan Altay, “Çumra’ya verdiğimiz sözlerden birini daha yerine getiriyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin altyapısı için önemli işler yapıyoruz ve bugün Çumra Atıksu Arıtma Tesisi’nde incelemelerde bulunduk. Bu tesisimiz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İLBANK, FRITT-2 kredisiyle Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor. Şu anki en ileri teknolojiye göre gerçekleştirdiğimiz ileri biyolojik arıtma tesisimiz 2043 yılında 71 bin 700 nüfusa göre projelendirildi” dedi.

“Tesiste koku giderim ünitesi de bulunuyor”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, yapımı devam eden tesiste koku giderim ünitesinin de bulunduğunu belirerek, “Bölge olarak seçilen alanımız Çumra anayolu üzerinde olduğu için burada koku giderici de bulunuyor. Yani inşaatımızı tamamladıktan sonra Çumra’ya giden vatandaşlarımız ve organize sanayi bölgesindekilerin koku ile ilgili şikayeti de olmayacak. İnşallah Çumra Atıksu Arıtma Tesisi’ni de 2024’te tamamlayarak hizmete almış olacağız. Toplam 350 milyon liralık bir yatırım gerçekleştiriyoruz. İlçelerimizin gelişmişliğinin en önemli göstergelerinden birisi de atıksu arıtma tesislerinin yapılması. Çevreye zarar vermeyen bir tesis inşa ediyoruz. Ayrıca buradan çıkan suların da tarımsal üretimde kullanılmasıyla ilgili çalışmalar yerine getirilmiş olacak. Çumra için verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Katkılarından dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza ve İLBANK’a teşekkür ediyorum. Çumra’mıza, Konya’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

“Çumra’nın büyük bir eksiği gideriliyor”

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, ilçeye kazandırılan tesisin önemli bir eksikliği gidereceğine işaret ederek, Başkan Altay’a teşekkür etti. Candan, “Çumramızın yıllarca kangren olan bir sorunu kanalizasyonun arıtma tesisinin olmayışıydı. Bu da çevresel açıdan Çumra-Konya Yolu üzerinde rahatsızlığa sebebiyet veriyordu. Büyükşehir Belediyemiz, İller Bankamızla beraber arıtma tesisimizin yapımına başladı. Bu, hepimiz açısından son derece mutluluk verici bir gelişme. Çumra’mızın uzun yıllar hizmetini görecek bir yatırım. Bu yatırımın ilçemize kazandırılmasından dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah yapımının da en kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesini bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Konya’nın tamamında atıksu tesisi yapımına öncelik veriyoruz”

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir de atık suyun çevresel etkilerini bertaraf etmek amacıyla atıksu arıtma tesislerini yaygınlaştırmayı sürdürdüklerini belirterek, “Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatlarıyla KOSKİ Genel Müdürlüğü olarak Konya’daki ilçelerin tamamında atıksu arıtma tesislerini yapılmasına öncelik verdik. Bu tesisimiz 9 buçuk milyon Euro’ya mal oluyor. Yüzde 50’si hibe, yüzde 50’sini de kendi öz kaynaklarımızla karşılıyoruz. Çumra’ya hayırlı olsun” cümlelerine yer verdi.

İleri biyolojik arıtım özelliğine sahip olacak Çumra Atıksu Arıtma Tesisi, 9 bin 895 metreküp/gün kapasiteli olarak inşa ediliyor. Çumra ilçe merkezi, Alibeyhüyüğü, İçeri Çumra ve Okçu mahallelerinden kaynaklanan atık suların arıtılacağı tesisin yapımı için İller Bankası tarafından yürütülen Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT II) kapsamında, Avrupa Birliği kaynaklarından Dünya Bankası aracılığı ile 4 milyon 560 bin Euro hibe temin ediliyor. – KONYA