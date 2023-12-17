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Konya’da depo kapısı işçinin üzerine düştü, yaralı hastaneye kaldırıldı

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Aralık 17, 2023 10:55
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Konya’nın Kulu ilçesinde bulunan bir depoda üzerine demir kapının düşmesi sonucu yaralanan bir işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir depoda işçi olarak çalışan Y.G. (40), iş yerinde bulunan büyük depo demir kapısını açtığı sırada kapının üzerine devrilmesi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralı işçi, Kulu Devlet Hastanesini kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. – KONYA
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