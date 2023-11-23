Konya'da Doğum Yapan Kadın ve Bebeği Evde Ölü Bulundu

Konya’da yakınlarının haber alamadığı bir kadının evinde doğum yaptıktan sonra bebeğiyle birlikte öldüğü ortaya çıktı. Kadının hamileliğini çevresinden gizlediği ve bebeğinin karnında öldüğü belirlendi.
DÜNYA23 Kasım 2023
DÜNYA23 Kasım 2023
DÜNYA23 Kasım 2023
DÜNYA23 Kasım 2023
DÜNYA23 Kasım 2023
DÜNYA23 Kasım 2023
DÜNYA23 Kasım 2023
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