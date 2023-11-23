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Konya'da Doğum Yapan Kadın ve Bebeği Evde Ölü Bulundu

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Kasım 23, 2023 21:03
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Konya’da yakınlarının haber alamadığı bir kadının evinde doğum yaptıktan sonra bebeğiyle birlikte öldüğü ortaya çıktı. Kadının hamileliğini çevresinden gizlediği ve bebeğinin karnında öldüğü belirlendi.
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