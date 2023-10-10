Konya’da düzenlenecek 2. Uluslararası Konya Yarı Maratonu’na 15 bin sporsever bekleniyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 15 Ekim Pazar günü düzenlenecek 2. Uluslararası Konya Yarı Maratonu’na 15 bin sporseverin katılmasını beklediklerini söyledi.

Konya’da, Büyükşehir Belediyesi tarafından Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) ile birlikte gerçekleştirilecek 2. Uluslararası Konya Yarı Maratonu 15 Ekim’de yapılacak.

Uluslararası Konya Yarı Maratonu’nda elde edilecek gelirin tamamı SOBE’ye bağışlanacak.

Altay, merkez Selçuklu ilçesindeki SOBE Vakfı Yazır Kompleksi’nde düzenlenen toplantıda, geçen yıl düzenlenen yarı maratonun yoğun katılımla gerçekleştiğini anımsattı.

2. Uluslararası Konya Yarı Maratonu’nun ise 15 Ekim’de düzenleneceğine işaret eden Altay, “21 kilometre yarı maratonu, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere üç farklı kategoride yapılacak Uluslararası Konya Yarı Maratonu’na bu yıl 15 bin sporseverin katılımını hedefliyoruz. Başvurular geçen yılın iki katına ulaşmış durumda. Bu da doğru bir yolda olduğumuzun göstergesi.” diye konuştu.

Altay, maratonun, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Dünya Atletizm Birliğinin yarışma kurallarına uygun olarak düzenleneceğini ifade ederek, maraton kayıtlarının 12 Ekim Perşembe günü sona ereceğini aktardı.

Küçük yaştaki çocukların maratonun yoğun temposundan olumsuz etkilenmemeleri için katılım yaşının bu yıl 16 ve üzeri olarak belirlendiğini dile getiren Altay, şöyle konuştu:

“15 Ekim’de sabah 07.30’da Mevlana Kültür Merkezi önünde sporcularımız alana giriş yapmaya başlayacak, 08.30’da 10 kilometre yol yarışının startını vereceğiz. Ardından 08.45’te 21 kilometre yarı maraton koşusunu başlatacağız. Mevlana Kültür Merkezi önünde dereceye giren yarışmacılarımızın ödüllerini takdim edeceğiz. Aslında halk koşusu için planladığımız saat 13.30’du ama milli maç dolayısıyla şehrimize gelecek misafirlerimizin şehirde daha rahat hareket edebilmeleri ve kapalı olan yolların bir an önce açılması adına halk koşusunun saatini de 11.30 olarak güncelliyoruz. Tüm Konyalıları da halk koşusuna davet ediyorum.”

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da dünyanın büyük şehirlerinde maraton veya yarı maratonu organizasyonu yapıldığını belirterek, “Konya da bunlardan biri oldu. Türkiye’de maraton ve maraton yarışımız var. Konya, ikincisini düzenliyor. İnanıyorum ki bu artık 3,4,5 sonuna kadar gidecektir.” dedi.

Toplantıya; Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak ile milli sporcular Ramil Guliyev ve İlyas Çanakçı da katıldı.