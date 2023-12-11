Konya’da eniştesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu sanığın yargılanması devam ediyor

Konya’nın Karatay ilçesinde sokakta tartıştığı eniştesini bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ramazan D, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Sanık Ramazan D, psikolojik tedavi gördüğünü öne sürdü, tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının tespiti için hastaneye sevk edilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Olay
Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi Orkide Sokak’ta 9 Ekim 2022’de Ramazan D. ile ablasının eşi Süleyman Durmuş arasında tartışma çıkmış, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönen olayda Süleyman Durmuş bıçakla yaralanmıştı.
Yaralı halde sokaktaki bir fırına sığınan Durmuş, orada hayatını kaybetmiş, olaydan sonra kaçan zanlı Ramazan D. polis ekiplerince yakalanmıştı.
Eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ramazan D. hakkında dava açılmıştı.
Sanık ifadesinde, ablasının eşiyle arasında alacak verecek meselesinden kaynaklanan bir husumet olduğunu iddia etmişti.
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